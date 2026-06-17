MSKÜ Fen Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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MSKÜ Fen Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

MSKÜ Fen Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
17.06.2026 10:31
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi mezuniyet töreni 15 Haziran'da yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fen Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 15 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende ilk olarak, fakülte birincisi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisi Banu Karabulut mezun konuşması yaptı. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç, mezun öğrencileri tebrik ederek, onların üniversite eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimlerle bilim dünyasına ve topluma önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade etti.

Mezuniyet töreninde bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi ve bölümler sırayla sahneye davet edilerek, diplomaları verildi. Tören, geleneksel kep atma seremonisiyle son bulurken, mezun öğrenciler yeni hayatına başlayacak olmanın sevincini yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MSKÜ Fen Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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