MSKÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen tören ile mezunlarını yeni yaşamlarına uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Muğla Meslek Yüksekokulu (MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 1 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Öğretim Görevlisi Ahmet Elmastaş tarafından Zeybek gösterisi sergilendi. 320 öğrenci mezuniyet törenine katılırken, toplam 18 programdan mezun olan öğrenciler, sahneye davet edilerek başarı belgeleri takdim edildi.

Muğla Meslek Yüksekokulu birincisi İpek Çınar ve Yüksekokul ikincisi Başak Alasırt'a, MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Osman Emre Arlı tarafından plaket takdim edildi. Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - MUĞLA