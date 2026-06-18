Ula Ali Koçman MYO\'da mezuniyet coşkusu

MSKÜ Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen tören ile mezunlarını yeni yaşamlarına uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene 26 ve 27. Dönem Antalya AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula Belediye Başkan Yardımcısı Cem Cide, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özgür Ceylan, ilçe protokolü, akademisyenler ve aileler katıldı.

Program, Öğretim Görevlisi Ahmet Elmastaş tarafından zeybek gösterisi sergilendi. Daha sonra 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı mezunları adına MYO ikincisi Medine Demirel konuşma yaptı. Mezuniyet töreninde konuşan MYO Müdürü Prof. Dr. Özgür Ceylan, mezun olan öğrencilerine yeni hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından bölümlerini derece ile bitiren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi ve tüm öğrenciler sahneye davet edilerek diplomaları verildi. Tören sonunda, MSKÜ'lü mezunlar keplerini havaya fırlatarak, yeni yaşamlarına başlayacak olmanın sevincini yaşadı. - MUĞLA