Muğla'da 35 ilkokul öğrencisine gıda kaybı ve israfı farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da 35 ilkokul öğrencisine gıda kaybı ve israfı farkındalık eğitimi düzenlendi

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Muğla\'da 35 ilkokul öğrencisine gıda kaybı ve israfı farkındalık eğitimi düzenlendi
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Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Muğla'da ilkokul öğrencilerine eğitim düzenlendi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendislerince Dumlupınar İlkokulu'nda verilen eğitime 35 öğrenci katıldı. İsrafın önlenmesi anlatıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından gıda kaybı ve israfının azaltılması konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Muğla'da ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri tarafından Dumlupınar İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere "Gıda Kayıp ve İsrafının Önlenmesi" konusu anlatıldı.

35 öğrencinin katıldığı eğitim programında; gıdanın önemi, bilinçli tüketim, gıda israfının önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler verildi. Öğrencilere, günlük yaşamda gıda israfının azaltılması için yapılabilecekler konusunda da farkındalık kazandırıldı.

Eğitim kapsamında çocukların gıdanın değerini erken yaşta kavramaları, tüketim alışkanlıklarını daha bilinçli şekilde geliştirmeleri ve gıda israfının önlenmesine yönelik duyarlılık kazanmaları hedeflendi.

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların korunmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte israfın önlenmesinin gerekliliği vurgulandı.

Yetkililer, çocuk yaşta oluşturulan farkındalığın ailelere ve toplumun geneline de yansımasının önemine dikkat çekerek, gıdanın israf edilmemesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Eğitim programı, öğrencilere verilen mesajlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
Birleşmiş MilletlerDumlupınarEğitimTarımMuğlaÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 35 ilkokul öğrencisine gıda kaybı ve israfı farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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