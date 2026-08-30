Kavaklıdere’de ceviz üreticilerine verim ve kalite eğitim

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ceviz yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Kavaklıdere Belediyesi ve Bakır Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ceviz Üreticilerine Yönelik Eğitim" programına 70 üretici katıldı. Eğitimde, ceviz üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Üreticilere budama ve bakım uygulamaları, toprak yönetimi, gübreleme ve sulama teknikleri, verimli ve kaliteli ceviz üretimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat öncesi ve sonrası yapılması gereken işlemler konusunda bilgiler aktarıldı.

Üreticilerin ceviz yetiştiriciliğinde doğru uygulama teknikleri konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği eğitimde, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları da ele alındı. Tarımda sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekilen eğitimle, üreticilerin bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi, ceviz bahçelerinde verim ve ürün kalitesinin artırılması amaçlandı.

Yetkililer, üreticilere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.