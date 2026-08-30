Kavaklıdere’de ceviz üreticilerine verim ve kalite eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kavaklıdere’de ceviz üreticilerine verim ve kalite eğitim

Kavaklıdere’de ceviz üreticilerine verim ve kalite eğitim
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kavaklıdere Belediyesi ve Bakır Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle düzenlenen eğitimde 70 ceviz üreticisine budama, toprak yönetimi, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele ve hasat süreçleri anlatıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ceviz yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Kavaklıdere Belediyesi ve Bakır Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ceviz Üreticilerine Yönelik Eğitim" programına 70 üretici katıldı. Eğitimde, ceviz üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Üreticilere budama ve bakım uygulamaları, toprak yönetimi, gübreleme ve sulama teknikleri, verimli ve kaliteli ceviz üretimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat öncesi ve sonrası yapılması gereken işlemler konusunda bilgiler aktarıldı.

Üreticilerin ceviz yetiştiriciliğinde doğru uygulama teknikleri konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği eğitimde, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları da ele alındı. Tarımda sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekilen eğitimle, üreticilerin bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi, ceviz bahçelerinde verim ve ürün kalitesinin artırılması amaçlandı.

Yetkililer, üreticilere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Üretim, Eğitim, Kalite, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kavaklıdere’de ceviz üreticilerine verim ve kalite eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
09:57
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme Şüpheli sayısı 3’e çıktı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı
09:35
Meteoroloji’den sağanak uyarısı Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm
09:00
Nepal’de bilanço her saat ağırlaşıyor Hastane önlerinde acı bekleyiş
Nepal'de bilanço her saat ağırlaşıyor! Hastane önlerinde acı bekleyiş
08:15
Cem Yılmaz yoğun bakımda Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 10:52:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kavaklıdere’de ceviz üreticilerine verim ve kalite eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement