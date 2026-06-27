EDEP Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Eğitim Destek Platformu (EDEP) Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı ile Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla Menteşe Öğretmenevi'de gerçekleştirildi.

Toplantıda eğitim alanındaki çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen projeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, hem vali hem veli hem de bir birey olarak en önemli önceliğinin eğitim olduğunu belirterek, Muğla'da eğitim seviyesini daha da yukarı taşımak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Meslek hayatı boyunca kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaya yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Akbıyık, "Kitap insan, insan kitap demektir. 'Herkes bir kitap okuyacak, bir kişiye de okutacak' anlayışıyla yürüttüğümüz 'Bir Kitap Bir İnsan' projesiyle on binlerce çocuğumuza okuma alışkanlığı kazandırdık" dedi.

Muğla'da 2026 yılının 'Gençlik Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Vali Akbıyık, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, donanımlı bir gençlik yetiştirmek amacıyla Valilik himayesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Eğitimin yalnızca okulda verilen derslerden ibaret olmadığını vurgulayan Akbıyık, iş ahlakından çevre bilincine, trafik kurallarına uyumdan toplumsal yaşama kadar hayatın her alanında eğitimin etkisinin hissedilmesi gerektiğini ifade etti.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve yeni 'Maarif Modeli' ile eğitim alanında önemli kazanımlar elde edileceğine inandığını dile getiren Vali Akbıyık, eğitim camiasına çalışmalarında başarılar dileyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA