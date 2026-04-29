Muğla\'da kariyer şenliği için kurumlar bir araya geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öncülüğünde kamu, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri güçlerini birleştirdi. Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak ve bölgesel iş gücü piyasası ile eğitim arasındaki uyumu güçlendirmek amacıyla düzenlenecek "Muğla Kariyer Şenliği" için ilgili kurumlar MSKÜ'de bir araya geldi.

MSKÜ ile Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, şenliğin planlanması, yürütülmesi ve sürdürülebilirliğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

MSKÜ'de gerçekleştirilen imza törenine; MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Munise İlkay Saraç, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Ulubey ile Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Ayşegül Ercan Turan katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında; şenliğin organizasyonu, kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinin öğrencilerle buluşturulması, staj ve istihdam imkanlarının artırılması, panel, seminer ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi ile tanıtım ve görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. - MUĞLA