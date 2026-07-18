Muğla\'da Seramik Atölyesi Çocukları Buluşturdu

Muğla'da çocukların yaz ayını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini hedefleyen projeler tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Menteşe İlçe Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, anlamlı ve renkli bir atölyeye daha ev sahipliği yaptı.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen "Seramik Biblo Tasarım Atölyesi"nde çocuklar, yeteneklerini seramik çamuruyla buluşturdu. Kendi hayal dünyalarını özgürce yansıtan minikler, birbirinden renkli ve özgün tasarımlara imza attı.

Gerçekleştirilen atölye çalışması sayesinde çocuklar, çamura şekil vererek el becerilerini ve motor kas gelişimlerini güçlendirdi. Aynı zamanda kendi tasarımlarını üretmenin özgüvenini yaşayan minikler, arkadaşlarıyla birlikte keyif dolu ve unutulmaz anlar yaşadı. - MUĞLA