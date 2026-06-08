Müdür Çay\'dan Öğrencilere Dostluk Maçı Sürprizi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerin davetini geri çevirmeyerek sahaya çıktı. Yeni tamamlanan halı sahada öğrenciler ve öğretmenlerle dostluk maçında bir araya gelen Çay, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan yeni halı sahada düzenlenen dostluk müsabakasına katıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olan İl Müdürü Çay, gençlerle yakından ilgilendi.

Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını belirten Çay, "Spor, yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlamakla kalmaz; aynı zamanda paylaşma, dayanışma, takım ruhu ve dostluk duygularının güçlenmesinde de çok önemli bir rol oynar. Bugün burada öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olmaktan ve onlarla aynı sahayı paylaşmaktan büyük mutluluk duydum" dedi. - MUĞLA