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Muğla Kütüphanesine Yoğun İlgi

Muğla Kütüphanesine Yoğun İlgi
11.06.2026 10:44
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2025'te Muğla'nın halk kütüphanelerine 581 bin okuyucu başvurdu, en çok ilgi edebiyat alanında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı kütüphane istatistiklerine göre, Muğla genelindeki 15 halk kütüphanesinden yararlanan okuyucu sayısı 581 bin 208 kişiye ulaştı. Kütüphanelere kitap okumak amacıyla kayıt yaptıran üye sayısı ise 84 bin 51 olarak kaydedildi.

Muğlalılar edebiyata meraklı

Verilere göre, 2025 yılı içerisinde kütüphanelerden ödünç verilen kitap sayısı 178 bin 822 olurken, kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı 299 bin 506 olarak açıklandı. Kütüphanelerde en fazla ilgi gören alan 223 bin 896 okuyucu ile edebiyat ve retorik oldu. Sosyal bilimler alanında 91 bin 576, coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler alanında 44 bin 352, din alanında 22 bin 765 ve sanat alanında 16 bin 99 kişi kitaplardan yararlandı. Uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında 12 bin 126, felsefe ve psikoloji alanında 10 bin 33, doğa bilimleri ve matematik alanında 7 bin 938, dil ve dil bilimi alanında ise 6 bin 442 okuyucu kitap okudu.

Okul kütüphanelerinde 668 bin kitap

TÜİK verilerinde Muğla'daki resmi ve özel eğitim kurumlarının kütüphane istatistikleri de yer aldı. Buna göre il genelinde 361 resmi okul, 100 özel okul ve 116 özel kurs faaliyet gösteriyor.

Bu eğitim kurumlarında bulunan kütüphane sayısı resmi okullarda 336, özel okullarda 98 ve özel kurslarda 108 olarak kaydedildi.

Muğla kütüphanelerinde 668 bin 332 kitap var

Kitap sayıları incelendiğinde ise resmi okullarda 490 bin 628, özel okullarda 170 bin 878 ve özel kurslarda 6 bin 826 kitap bulunduğu görüldü. Böylece Muğla'daki okul ve kurs kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı 668 bin 332'ye ulaştı. Açıklanan veriler, Muğla'da hem halk kütüphanelerine hem de eğitim kurumlarındaki kütüphanelere yönelik ilginin sürdüğünü ortaya koydu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Muğla Kütüphanesine Yoğun İlgi - Son Dakika

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