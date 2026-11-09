Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan MSKÜ Rektörü Kaçar'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan MSKÜ Rektörü Kaçar'ı tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan MSKÜ Rektörü Kaçar\'ı tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MSKÜ Rektörlüğüne ikinci dönem atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, Kaçar'ı tebrik ederek MSKÜ'nün Muğla'nın bilim, kültür ve eğitim vizyonuna katkılarının artarak süreceğine inandığını belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci dönem ataması yapılan mevcut Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı yeniden rektörlük görevine atanması dolayısıyla tebrik ederek yeni görev döneminde başarılar diledi.

MSKÜ'nün Muğla'nın bilim, kültür ve eğitim vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirten Vali Akbıyık, üniversitenin bu katkılarının yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Vali Akbıyık, yeniden atamanın üniversite camiası ve Muğla için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
Muğla Valiliğiİdris AkbıyıkGüncelEğitimBilimMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının “Her şeyini kaybedersin“ dediği işe girdi, paraya para demiyor Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:25
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:25
Giyim devi Sarar’da miras kavgası Aile mahkemelik oldu
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:40:00. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Valisi Akbıyık, yeniden atanan MSKÜ Rektörü Kaçar'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android