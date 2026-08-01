Muhtarlar Afet Yönetiminde Bir Araya Geldi
Kütahya'da muhtarlar, afet yönetimi ve iş birliğini güçlendirmek için toplandı.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, afet ve acil durumlar ile sivil savunma ve seferberlik planlamalarına ilişkin İl merkezine bağlı mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
AFAD Kütahya İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda; afetlere hazırlık sürecinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması ve muhtarların afet yönetimindeki rolü ele alındı. Toplantıda ayrıca, muhtarların afet ve acil durum süreçlerine sağlayacağı katkılar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturulmasında muhtarların önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, toplantıya katılım sağlayan tüm muhtarlara katkılarından dolayı teşekkür etti.
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