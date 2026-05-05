Muradiye'de Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muradiye'de Trafik Haftası Etkinliği

Muradiye\'de Trafik Haftası Etkinliği
05.05.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi, yaya güvenliği vurgulandı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Muradiye Anaokulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimde; öğrencilere trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı ve güvenli sürüş konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Ekipler, özellikle yaya güvenliğinin önemine dikkat çekerek, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat edilmesi gereken kuralları örneklerle gösterdi.

Uygulamalı eğitimle pekiştirilen programda, öğrencilerin trafik bilincinin artırılması hedeflenirken, etkinlik sonunda onlara çeşitli bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Yetkililer, erken yaşta verilen trafik eğitiminin kazaların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. - VAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muradiye'de Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:53:24. #7.13#
SON DAKİKA: Muradiye'de Trafik Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.