Muratlı’da gökyüzü Gazze’deki çocuklar için renklendi: "Uçurtmalar vurulmasın"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) talimatı doğrultusunda, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılış haftasında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve buradaki çocuklarla dayanışma sergilemek amacıyla, "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" başlığı altında bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Muratlı Atatürk Stadyumu'ndaki etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Güneşli bir havada gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler ay-yıldızlı ve rengarenk uçurtmalarını Gazze'deki akranları için gökyüzüne bıraktı. Stadın yeşil zemininde koşuşturan çocukların neşesi, etkinliğin taşıdığı barış mesajıyla birleşti.

"İlk dersimiz kardeşlik"

Etkinlik hakkında bilgi veren Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, yeni eğitim yılına anlamlı bir başlangıç yaptıklarını vurguladı. Öz, "Sabah saat 08.00'de 'Mayamız birlik, beraberlik, ilk dersimiz kardeşlik' sloganıyla okullarımızda ilk zilimizi çaldık. Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir; aynı zamanda değerler eğitimi ve empati kurma becerisi kazandırmaktır" dedi.

"Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın"

Mustafa Öz, etkinliğin temel amacının Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek olduğunu belirtti. Öz, "Saat 11.00 itibarıyla, Gazze'deki çocuklarımıza, özgür olmayan, savaş altında kalan kardeşlerimize farkındalık oluşturmak adına buradayız. Tüm öğrencilerimizle birlikte, onların sesini duyurmak, 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' demek için bu şenliğin birincisini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, çocuklarımızın kalplerine merhamet ve adalet tohumları ekmek, dünyadaki diğer çocukların acılarına duyarsız kalmamalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Öz, bu anlamlı şenliğin ikincisini perşembe günü Şehit Erdoğan Erişik İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştireceklerini bildirdi.

Etkinlik sonunda, gökyüzünde süzülen çok sayıda uçurtma, Muratlı semalarını renklendirirken, stadyumda bulunanlar bu görsel şöleni ilgiyle izledi. Uçurtma şenliği, çocukların ve eğitimcilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.