Muratlı\'da okul servis şoförlerine eğitim verildi, 11 araç denetlendi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okul servis şoförleri ile rehber personele yönelik kapsamlı bir eğitim ve denetim çalışması gerçekleştirildi.

İlçede eğitim-öğretim gören öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Muratlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen programa okul servis araçlarında görev yapan toplam 19 şoför ve rehber personel katıldı. Eğitimde öğrenci güvenliği, trafik kuralları ve rehber personelin sorumlulukları gibi kritik konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Konferans salonundaki eğitim programının hemen ardından saha denetimlerine geçildi. İlçe genelinde hizmet veren 11 okul servis aracı durdurularak, detaylı incelemeye tabi tutuldu. Araçların mevzuata uygunluğu, güvenlik donanımları ve gerekli evrakları tek tek kontrol edildi. Denetimleri Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratlı Belediye Başkanlığı tarafından ortak kurulan Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonu gerçekleştirdi.

Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bu tür eğitim ve denetim faaliyetlerinin periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.