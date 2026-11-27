Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler fidan dikti.

Bulanık Göl Park'ta düzenlenen fidan dikim etkinliğine Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Şube Müdürü Şakir Bozkurt ve merkez okullarda görev yapan okul müdürleri katıldı. Etkinlikte öğretmenler ve yöneticiler fidanları toprakla buluşturarak ilçenin yeşil alanlarına katkı sağladı. Fidan dikiminin ardından Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, okul müdürlerine çiçek takdim etti ve tatlı ikramında bulunuldu.

Samimi bir atmosferde geçen programda eğitim camiasının birlik ve beraberliğine vurgu yapıldı; öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendirmedeki önemli rolü bir kez daha hatırlatıldı.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Öğretmenler Günü'nü hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, fidan dikimiyle kutlamalara anlamlı bir final yaptıklarını ifade etti. Aral, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda çocukları ve gençleri geleceğe hazırlayan önemli rehberler olduğunu vurgulayarak, dikilen fidanların öğretmenlerin yetiştirdiği nesilleri simgelediğini kaydetti. Bir fidanın büyümesi için nasıl sabır, ilgi ve emek gerekiyorsa çocukların yetişmesinde de aynı özverinin gösterilmesi gerektiğini belirten Aral, eğitim camiasının tüm mensuplarına teşekkür etti.