MUSKİ’den çocuklara su bilinci aşılayacak proje - Son Dakika
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MUSKİ’den çocuklara su bilinci aşılayacak proje

MUSKİ’den çocuklara su bilinci aşılayacak proje
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara erken yaşta su bilinci kazandırılması ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan ‘MUSKİ Su Dedektifleri; Suyu Koru, Geleceği Yaşat’ projesinin protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara erken yaşta su bilinci kazandırılması ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan 'MUSKİ Su Dedektifleri; Suyu Koru, Geleceği Yaşat' projesinin protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın çocuklarda su bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasına verdiği önem doğrultusunda hazırlanan proje, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca bir yıl süreyle uygulanacak.

Projenin protokolü, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile ilgili kurumların temsilcileri arasında imza altına alındı. Protokol imza törenine özel okul temsilcileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 9 ilçede hizmet veren Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakımevleri yöneticileri katıldı.

Çocuklar eğlenerek su bilincini öğrenecek

Proje kapsamında çocuklara suyun önemi, su kaynaklarının korunması ve tasarruflu su kullanımı konusunda yaş gruplarına uygun eğitimler verilecek. Eğitici atölyeler, tesis gezileri, sanat etkinlikleri, deneyler ve oyunlarla çocukların su konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak.

Bir yıl boyunca sürdürülecek proje ile çocukların suyun sınırlı ve korunması gereken bir kaynak olduğunu erken yaşta öğrenmeleri, günlük yaşamlarında suyu daha bilinçli kullanmaları ve çevre konusunda duyarlılık kazanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MUSKİ’den çocuklara su bilinci aşılayacak proje - Son Dakika

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