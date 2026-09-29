Narko Tır, İnönü Üniversitesi\'nde öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde Narko Tır, İnönü Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın olumsuz etkileri ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Yoğun katılımın olduğu programda, gençlerin uyuşturucu konusunda bilinçlendirilmesi ve uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yetkililer, gençleri uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.