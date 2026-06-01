Nazilli'de Öğretmenlere Siber Güvenlik Eğitimi
Nazilli'de Öğretmenlere Siber Güvenlik Eğitimi

01.06.2026 17:22
Nazilli'de öğretmenler için siber güvenlik ve okul güvenliği konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğretmenlere yönelik siber güvenlik ve okul güvenliği konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Nazilli'de öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güvenli sürdürebilmeleri ve dijital dünyanın risklerine karşı bilinçlenmeleri amacıyla öğretmenlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Nazilli Kaymakamlığı koordinasyonunda Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Nazilli Orman İşletme Müdürü Devrim Karasulu, çeşitli kurum temsilcileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Toplantıda okul güvenliği, kurumlar arası iş birliği ve öğrencilerin karşılaşabileceği risklere yönelik alınabilecek tedbirler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve güvenlik alanında ortak hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Program kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda sunum yaptı. Sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, dijital riskler ve çocukların karşılaşabileceği tehditlere ilişkin de öğretmenlerin bilgilendirildiği programın sonunda çevre ile ilgili sunum da gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

