Nazilli Fen Lisesi'nden Sanat Dolu Etkinlik
Nazilli Fen Lisesi'nden Sanat Dolu Etkinlik

05.05.2026 19:46
Nazilli Fen Lisesi, resim sergisi ve müzik etkinliği ile sanata katkıda bulundu. Başarılar takdir topladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim kurumları tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Başarıları ile tüm Aydın'da adını duyuran Nazilli Fen Lisesi bu kez sanata dokunan etkinliği ile göz doldurdu.

Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda resim sergisi ve müzik etkinliği ile farklı bir programa ev sahipliği yapan Nazilli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sanata olan katkıları takdir topladı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile görücüye çıkan sergi ve müzik konserleri büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Hakan Akari ve okul yönetiminin ev sahipliğinde başlatılan etkinlikte öğrenciler birbirinden güzel resim ve el sanatları ile izleyenleri adeta büyüledi. Canlı performansları ile kulakların pasını silen okulun müzik bölümü öğrencileri mini konserlerinde usta sanatçıların eserlerini yorumladı.

Okul Müdürü Hakan Akari, resmin renkleri ile müziğin ezgilerinin harmanlandığı etkinliği koza gibi gördüklerini ifade etti. Akari, "İçinde barındırdığı potansiyel; keşif, ilham ve değişimin bir simgesidir. Tıpkı kozadan çıkan bir kelebek gibi, burada filizlenen fikirlerin ülkemizin sanatsal gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, bilimsel çalışmaların yanında sanatsal faaliyetleri de çok değerli buluyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Okulumuzda sene başından bu yana öğrencilerimiz farklı kategorilerde yaklaşık 90 resim çalışması hazırlamıştır. Ayrıca öğrencilerimiz, 1980-1990 yılları ve günümüz eserlerinden oluşan 16 farklı müzik parçasını da başarıyla icra etmek üzere hazırlamıştır. Resim sergisinin hazırlanmasında emeği geçen Seyhan Alkan Kara'ya, müzik repertuvarını oluşturan Sayın Zuhal Dilbaz Hanıma ve elbette bu çalışmanın gerçek sahipleri olan sevgili öğrencilerimize; okulum ve şahsım adına teşekkür ederim" şeklinde bilgilendirme yaparak sanata dokunan etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başarıları ile zaten ilçenin gurur kaynağı olan Fen Lisesi'nin sanata olan desteği ile de fark oluşturduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

