Nazilli Lisesi'nde Mezunlar Yarım Asır Sonra Buluştu - Son Dakika
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Nazilli Lisesi'nde Mezunlar Yarım Asır Sonra Buluştu

Nazilli Lisesi\'nde Mezunlar Yarım Asır Sonra Buluştu
25.06.2026 10:29
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Nazilli 50. Yıl Ticaret Lisesi mezunları, yarım asır sonra duygusal bir etkinlikte bir araya geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde köklü bir geçmişe sahip olan Nazilli 50. Yıl Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mezunları yarım asır sonra buluştu.

50 yıl önce okulda görev yapan öğretmenler ile eğitim görerek mezun olan öğrencilerin buluşması duygusal anlara neden oldu. Canlı müzik eşliğinde kahvaltı etkinliği ile başlayan programda okulda uzun yıllar görev yapan öğretmenlerden İbrahim Bilgenoğlu ve eşinin canlı müzik performansı buluşmaya damga vurdu.

Nazilli 50. Yıl Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (eski adıyla Nazilli Ticaret Lisesi), Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında düzenlenen "Sosyal Sorumluluk, Toplumsal Dayanışma Zamanı" etkinliklerinde, okulun ilk mezunlarını buluşturdu.

'Dünden bugüne aynı okul, aynı ruh' mottosuyla gerçekleştirilen '1973 İlk Mezunlar Buluşması'nda, yarım asır önce okul sıralarından mezun olan öğrenciler ve görev yapan öğretmenler, bugünün öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Eski günlerin yad edildiği etkinlikte, ilk mezunlara günün anısına sembolik diplomalar takdim edildi. Diplomasını alan eski mezunlar gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Nazilli 50. Yıl Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul müdürü Fülay Küçükoğlu, konuklarına hitaben yaptığı konuşmada "Bugün ülkemizin çeşitli illerinden gelen çok değerli misafirlerim geldi. Okulumuzun ilk mezunları olan sizler ilk birbirinizi gördüğünüzde birbirinize sarılmanız, tokalaşmanızı ve içtenliğinizi görünce duygulandım. Hepiniz o kadar birbirinizden kıymetlisiniz ki bugün burada çok duygusal ve değerli anlar yaşandı. Bugün Ticaret Lisesi'nin bayramıdır. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki sizleri görmüşüm, iyi, ki sizler Ticaret Lisesi'nden mezun olmuşsunuz" ifadelerini kullandı.

Okulun ilk mezunları ile aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de konuşmasında, "Sizler mezun olduğunuzda ben 5 yaşındaymışım. Ama sizlerle buluşmak, tanışmak, böyle köklü bir eğitim kurumunda beraber olmak çok güzel bir duygu. Ben okul idarecilerime, öğretmenlerimize böylesi değerli ve anlamlı bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından müzik konseri eşliğinde kahvaltı yapıldı. Anlamlı etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Nazilli, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nazilli Lisesi'nde Mezunlar Yarım Asır Sonra Buluştu - Son Dakika

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