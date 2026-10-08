Niğde'de 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk dersi Rektör Uslu verdi, 49 öğrenci kayıtlı - Son Dakika
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Niğde'de 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk dersi Rektör Uslu verdi, 49 öğrenci kayıtlı

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Niğde\'de 60+ Tazelenme Üniversitesi\'nde ilk dersi Rektör Uslu verdi, 49 öğrenci kayıtlı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk dersini Rektör Hasan Uslu'nun vermesiyle başladı. Bakanlık protokolüyle kurulan programa 49 öğrenci kayıt yaptırdı; dört dönem sonunda mezuniyet belgesi verilecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen '60+ Tazelenme Üniversitesi', ilk dersini gerçekleştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; 60 yaş ve üzerindeki bireylerin eğitim hayatına yeniden katılmalarını sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların yaşam boyu öğrenmelerini, sosyal hayata aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan projede, ileri yaştaki öğrenciler yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına oturmanın heyecanını yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında kurulan '60+ Tazelenme Üniversitesi', 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını ileri yaştaki öğrencilere açtı. Üniversite bünyesinde düzenlenen açılış programında ilk ders, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından verildi. Değerler eğitiminin ele alındığı ilk derste, üniversitenin toplumsal katkı çalışmaları ve şehirle bütünleşmesinin önemi üzerinde duruldu. İleri yaştaki öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerin yalnızca gençlere eğitim veren kurumlar olmadığını, toplumun her kesimine katkı sunması gerektiğini vurguladı. İlk derste yaklaşık 50 öğrenciyle buluştuklarını belirten Uslu, "İleri yaştaki öğrencilerimizle bugün bir araya geldik. İlk dersi vermek de bana nasip oldu. Öğrencilerimizle değerler eğitimi üzerine konuştuk. Üniversitemizin değerler eğitimi açısından bulunduğu noktayı ve şehrimize sağladığı katkıları paylaştık. Üniversite-şehir bütünleşmesini ve toplumsal katkıyı son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Öğrencilerimizin devam zorunluluğu ve sınavları olacak"

Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim görecek bireylerin diğer üniversite öğrencileri gibi belirli sorumlulukları olacağını ifade eden Uslu, programın yalnızca sosyal etkinliklerden oluşmadığını, düzenli bir eğitim sürecini kapsadığını söyledi. Uslu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın örnek olmasını istiyoruz. İleri yaştaki öğrencilerimizle yaklaşık iki yıl boyunca birlikte olacağız. Her hafta farklı dersler alacaklar ve eğitimlerini tamamladıklarında diplomalarını alacaklar. Şu anda kendilerine öğrenci kimlik kartları veriliyor. Diğer öğrencilerimizde olduğu gibi devam zorunluluğu ve sınavların da bulunduğu bir üniversite eğitimi başladı. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

49 öğrencinin kaydı yapıldı

60+ Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Gördeles ise programın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile üniversiteler arasında imzalanan protokoller doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla projeye başladıklarını aktaran Gördeles, programa 49 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi. Gördeles; "Bugün ilk açılış dersimizi gerçekleştirdik. Hepimiz oldukça heyecanlıyız. Üniversite olarak da akademisyenler olarak da yaş almayı çok önemsiyoruz. Çünkü yaş almanın beraberinde getirdiği bilgi, deneyim ve tecrübenin son derece değerli olduğunu düşünüyoruz. Bizim amacımız, ileri yaştaki bireylerin sahip oldukları yaşam tecrübelerini akademisyenlerimizin bilimsel bilgileriyle birleştirmek ve birlikte öğrenebileceğimiz bir eğitim ortamı oluşturmak" diye konuştu. Eğitim programının içeriğine ilişkin bilgiler veren Gördeles; ilk dönemin 12 hafta süreceğini ve eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla destekleneceğini ifade etti. Program kapsamında ileri yaşta ruh sağlığının korunması, bedensel sağlığın desteklenmesi, müzik, sanat, bağımlılıkla mücadele ve şiddetle mücadele, dijital okur yazarlık gibi farklı alanlarda eğitimler verilecek. Ayrıca öğrencilerin toplumsal hayata katkı sunabilecekleri projelerde yer almaları da sağlanacak. 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin uzun soluklu bir eğitim programı olarak planlandığını ifade eden Gördeles, öğrencilerin dört dönemlik eğitimi tamamlamalarının ardından mezuniyet belgesi alacaklarını söyledi. Programın ilerleyen yıllarda daha kapsamlı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Gördeles; "İki yıl ve dört dönemin ardından öğrencilerimize mezuniyet belgesi vereceğiz. Ancak bizim hedefimiz bununla sınırlı değil. Eğitim sürecini dört yıla kadar uzatarak lisans eğitimi gibi tamamlamayı düşünüyoruz. Gelecek yıl da yeni öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra yeniden öğrenci oldular

60+ Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersine katılan vatandaşlar ise yıllar sonra yeniden okul sıralarına oturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Öğrenmenin yaşı olmadığını gösteren öğrenciler, üniversite ortamında bulunmaktan ve yeni bilgiler edinme fırsatı yakalamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
Hasan UsluRektörEğitimNiğdeYaşamSon Dakika

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