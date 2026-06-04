Niğde\'de Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bilgilendirme programları düzenlendi. Ekipler tarafından katılımcılara iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, sosyal medya alışveriş dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında detaylı bilgiler verildi. Bilgilendirme faaliyetlerinde ayrıca vatandaşlara, tanımadıkları numaralardan gelen arama ve mesajlara itibar etmemeleri gerektiği hatırlatılarak, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin hiçbir şekilde para talep etmeyeceği vurgulandı.

Program sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların güvenlik güçlerine bildirilmesi çağrısında bulundu. - NİĞDE