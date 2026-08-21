Niğde’de hayat boyu öğrenme için yeni dönem planlaması

Niğde'de İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Gündoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, İl Müftü Yardımcısı Azime Betül Demirel Yiğit, Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri ile kamu kurumları, meslek kuruluşları, kooperatif ve muhtarlık temsilcileri katıldı. Toplantıda; 2025-2026 eğitim öğretim yılında Niğde genelinde yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri değerlendirildi. Açılan kurslar, istihdama yönelik mesleki eğitimler ve kurumlar arasında gerçekleştirilen iş birliği çalışmaları ele alındı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin planlamaların da görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda açılması planlanan yeni kurs alanları ve mesleki eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hayat boyu öğrenme çalışmalarının daha etkin ve yaygın şekilde yürütülmesi, vatandaşların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam odaklı eğitimlerin artırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi.