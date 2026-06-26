Niğde\'de Karne Töreni Düzenlendi

Niğde'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Atatürk Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Vali Yardımcısı Baha Büyükaymakçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Nedim Akmeşe öğrencilere tatili verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere bol kitap okumalarını, dinlenmelerini ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini öneren Vali Akmeşe; öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak karnelerini dağıttı, kitap hediye etti. - NİĞDE