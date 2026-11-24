Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda tiyatro gösterisi sahnelendi, şiirler okundu ve öğretmen adayları yemin etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek birer konuşma yaptı.

Vali Akmeşe: "Milletlerin ve medeniyetlerin mimarı öğretmenlerdir"

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, öğretmenlerin öğrencilerin karakterinin ve hayata bakışının şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Bu yılki etkinliklerin temasına da değinen Akmeşe, öğrencilerin başarısında ve gençlerin geleceğe umutla bakmasında öğretmenlerin emeğinin belirleyici olduğunu vurguladı. Akmeşe; "Milletlerin ve medeniyetlerin mimarı hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Öğretmen, kendisine emanet edilen o eşsiz cevheri, yani evlatlarımızı büyük bir sabırla, şefkatle ve merhametle işleyen bir mücevher ustasıdır" dedi. Okullardaki huzur ve güven ortamını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirten Akmeşe, öğretmenlerin mesleki itibarını gözetmeye ve görevlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri için Valilik olarak öğretmenlere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Özdemir: "Sizler bu toplumun temelini atıyorsunuz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bir öğretmenin sözünün veya gösterdiği sabrın öğrencinin kendine güvenini ve geleceğini etkileyebileceğini ifade etti. Özdemir; "Bazen bir öğretmenin öğrencisine söylediği söz, o öğrencinin hayatını değiştiriyor. Ben inşaat mühendisiyim. Bizler temel atıyoruz, binaları inşa ediyoruz. Sizler de bu toplumun temelini atıyorsunuz. Aslında bu toplumu inşa ediyorsunuz" diye konuştu. Bir kentin gelişiminde eğitim ve kültür hayatına sunulan imkanların da önemli olduğunu belirten Özdemir, öğretmenlere emekleri için teşekkür etti. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise konuşmasında bir öğrencinin hayalini fark etmenin ve başarıya giden yolda ona eşlik etmenin öğretmenlik mesleğindeki yerini anlattı. Öğrencileri erdemli, değerlerine bağlı, merhametli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek için birlikte çalıştıklarını belirten Özbek, öğretmenlerin ailelerine de teşekkür etti. Özbek; "Bu kadim mesleğin alın terini sizlerle paylaşan bir öğretmen olarak bir öğrencinin yüreğindeki hayali fark etmenin, başarabildiğini görmenin ve bu yolu yürürken ona eşlik etmenin değerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda tiyatro gösterisi sahnelendi ve şiirler okundu. Kutlama kapsamında öğretmen adayları da yemin etti.