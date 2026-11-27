Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 9 etkinlikle bin 71 kişiye ulaştı.

İş yerleri, semt pazarları ve caddelerde vatandaşlara dolandırıcılık ile hırsızlığa karşı alınabilecek önlemleri Toplum Destekli Polislik ekipleri anlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici çalışmalar kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde 9 etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinliklerde bin 71 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.

Dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı önlemler anlatıldı

İl genelindeki iş yerleri, semt pazarları ve caddelerde vatandaşlarla bir araya gelen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dr. Müzeyyen Toker Yaşam Merkezi çalışanlarını da bilgilendirdi. Yürütülen çalışmalarda iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden alışveriş ve yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı ile IBAN kiralama konuları ele alındı. Ekipler bunun yanı sıra genel güvenlik, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında alınabilecek önlemleri anlattı ve broşür dağıttı.