Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarının birlikte geliştirdiği "Bir Doku Onarım Malzemesi" isimli buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenmeye hak kazandı.

Buluşta, Argiope bruennichi türü örümceklerden alınan ipeğin doğal yapısı muhafaza edilerek doku onarımı ve yara iyileştirmede kullanılabilecek biyouyumlu malzemelere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Örümcek ipeğinin membran, yara grefti, cerrahi iplik, süngerimsi film, jel ve toz gibi değişik formlarda değerlendirilmesi de öngörülüyor.

Söz konusu buluş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Türkeş ile Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Semra İde, Prof. Dr. Sevgi Bayarı, Prof. Dr. Akın Bacıoğlu, Prof. Dr. Nurhayat Barlas ve Prof. Dr. Nilüfer Cihangir tarafından geliştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla ilgili patent sürecine dair açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, buluşun doku onarımı ve biyomedikal uygulamalar alanında yeni imkanlar sunabileceğini belirtti ve çalışmada emeği geçen araştırmacıları tebrik etti.