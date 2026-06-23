Nilüferli miniklerin mezuniyet sevinci - Son Dakika
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Nilüferli miniklerin mezuniyet sevinci

Nilüferli miniklerin mezuniyet sevinci
23.06.2026 16:37  Güncelleme: 16:39
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Nilüfer Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, düzenlenen yıl sonu gösterisinde yeteneklerini sergiledi. Ritim, halk dansları ve İngilizce şarkılarla alkış toplayan minikler, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklar, düzenlenen yıl sonu gösterisiyle yeteneklerini sergiledi. Performansları ile alkışları toplayan minikler, kep atarak mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Burak Berk, Çamlıca, Kerem Özdilek ve Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim alan minik öğrenciler için Nazım Hikmet Kültürevi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği törende çocuklar, yıl boyunca edindikleri becerileri sahneye taşıdı.

Öğrenciler programda ritim beden perküsyon, halk dansları ve İngilizce şarkılardan oluşan renkli bir gösteri sundu. Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri dikkat çekici performansla izleyicilerden tam not alan çocukların heyecanına aileleri de alkışlarıyla ortak oldu. Etkinlikte velilere, çocukların eğitim dönemini içeren video da gösterildi.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, çocukları hayata bilgiyle donanmış bir şekilde uğurlamanın huzurunu yaşadıklarını söyledi. Eğitimin önemine ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yapan Erman, "Biz Cumhuriyet kadınlarıyız, Cumhuriyet anneleriyiz. Ben bütün kadın arkadaşlarıma, bütün annelere güveniyorum. Bu çocukların yarınlarını daha sağlam kuracağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından mezun olan öğrenciler, öğretmenlerinin elinden başarı belgelerini aldılar. Törenin sonunda hep birlikte keplerini havaya fırlatan minikler, okul öncesi eğitimlerini tamamlamanın ve başlayacakları ilkokul hayatı için heyecan ve mutluluk yaşadılar. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Nilüfer, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nilüferli miniklerin mezuniyet sevinci - Son Dakika

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