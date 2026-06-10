NÖHÜ'den Yeni Doktora Programı - Son Dakika
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NÖHÜ'den Yeni Doktora Programı

NÖHÜ\'den Yeni Doktora Programı
10.06.2026 12:58
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında doktora programı açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), lisansüstü eğitim alanındaki akademik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yeni doktora programı ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında ileri düzey bilgiye sahip, bilimsel araştırmalar yürütebilen ve elde ettiği akademik birikimi uygulama alanlarına aktarabilen uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında öğrenciler, alanın güncel kuramsal yaklaşımlarını öğrenmenin yanı sıra bilimsel araştırma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin akademik gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarını belirtti. Rektör Uslu, "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programımız ile alanında yetkin uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programımızın üniversitemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Açılan programın Üniversitemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni doktora programının, hem akademik çalışmalara hem de rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki bilimsel araştırmalara katkı sunarak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek olması bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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