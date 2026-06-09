İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City, kutlamalar için rotayı Türkiye’ye çevirdi. Kulübün Türk sahibi Acun Ilıcalı’nın davetiyle Antalya’da bir araya gelen taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.
Kutlamalar sırasında Türk kültürüne ve misafirperverliğine hayran kalan İngiliz taraftarlar, bu unutulmaz tatili ve başarıyı ölümsüzleştirmek için sıra dışı bir adım attı. İngiliz futbolseverler, vücutlarına Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldız dövmesi yaptırdı.
Hem kulüplerine olan bağlılıklarını hem de Türkiye’ye duydukları sevgiyi tenlerine kazıyan taraftarlar, iki kültür arasında unutulmaz bir dostluk köprüsü kurdu. Antalya sokaklarında marşlar eşliğinde gururla dövmelerini sergileyen Hull Cityliler, renkli görüntülere sahne oldu.
Son Dakika › Spor › Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız - Son Dakika
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