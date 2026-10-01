NÖHÜ öğretim üyesi Önbilgin, TÜBA-TEKNOFEST'te doktora birinciliği kazandı - Son Dakika
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NÖHÜ öğretim üyesi Önbilgin, TÜBA-TEKNOFEST'te doktora birinciliği kazandı

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NÖHÜ öğretim üyesi Önbilgin, TÜBA-TEKNOFEST\'te doktora birinciliği kazandı
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NÖHÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Sezer Önbilgin, 2026 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında birincilik ödülüne layık görüldü. Katı oksit yakıt pili odaklı teziyle ödül alan Önbilgin ve danışmanı Timurkutluk, Rektör Uslu tarafından tebrik edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı Doç. Dr. Sezer Önbilgin, 2026 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

Doç. Dr. Önbilgin'in, 'Şerit Döküm Yöntemi ile Yüksek Güç Yoğunluğuna Sahip Mikro-Tüp Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) Geliştirilmesi' başlıklı doktora tezi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen ödüllerde birincilik elde etti. 2021 yılından bu yana verilen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri ile Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda Türkiye kaynaklı özgün ve nitelikli doktora tezlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ödüller; yapay zeka, robotik, enerji, elektrikli araç teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, tarım ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen doktora çalışmalarını kapsıyor. Doç. Dr. Sezer Önbilgin'in ödüle layık görülen çalışması, yüksek güç yoğunluğuna sahip mikro-tüp katı oksit yakıt pillerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Prof. Dr. Bora Timurkutluk danışmanlığında gerçekleştirilen çalışmanın, temiz enerji ve yakıt pili teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik özgün sonuçlar ortaya koyduğu belirtildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da elde edilen başarıya ilişkin açıklamada bulundu. Doç. Dr. Sezer Önbilgin'in başarısının üniversitenin bilimsel araştırma ve yenilik alanındaki çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu belirten Uslu, temiz enerji teknolojileri alanında gerçekleştirilen özgün çalışmaların Türkiye'nin bilim ve teknoloji hedeflerine katkı sunduğunu ifade etti. Rektör Uslu, ödül sahibi Doç. Dr. Sezer Önbilgin ile tez danışmanı Prof. Dr. Bora Timurkutluk'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
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