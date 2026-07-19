ODTÜ 70. Yılını Mezuniyet Töreniyle Kutladı - Son Dakika
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ODTÜ 70. Yılını Mezuniyet Töreniyle Kutladı

ODTÜ 70. Yılını Mezuniyet Töreniyle Kutladı
19.07.2026 23:40
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ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil, üniversitenin 70. yılında uluslararası hedeflerini vurguladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Biz ODTÜ olarak uluslararası alanda iddialı, Türkiye'nin en iyi araştırma üniversitesi, dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme hedefi olan bir üniversite olmaktan çok mutluyuz" dedi.

ODTÜ'nün 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversite yerleşkesi içindeki Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Mezun öğrencilerin korteji ile başlayan törende renkli görüntüler yaşandı. Yaptığı konuşmada ODTÜ'nün bu sene 70. yılı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 70. yılın çok özel olduğunu kaydederek, "1956 yılında kurulduk ve 70 yıldır dünyanın bilim mirasına ciddi katkılar sunan bir üniversite. Bugün mezuniyet törenlerimiz, diploma törenimiz var. Binlerce veli katıldı. 3 binin üzerinde mezunumuz bu heyecanlı günde diplomalarını alacaklar" diye konuştu.

"Dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme hedefi olan bir üniversite olmaktan çok mutluyuz"

Türkiye'nin belki de en çok beklenen ve izlenen mezuniyet töreninin bu tören olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yozgatlıgil, "Biz ODTÜ olarak uluslararası alanda iddialı, Türkiye'nin en iyi araştırma üniversitesi, dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme hedefi olan bir üniversite olmaktan çok mutluyuz. 70. yılımızda bu özel diploma törenimizde bütün Ankara halkımızla beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet kortejinin ardından Athena konseri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ODTÜ 70. Yılını Mezuniyet Töreniyle Kutladı - Son Dakika

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