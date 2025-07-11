ODTÜ'den Ücretsiz Su Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

ODTÜ'den Ücretsiz Su Projesi

ODTÜ\'den Ücretsiz Su Projesi
11.07.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ, Eymir Gölü'nden arıtılan suyu öğrencilerine ücretsiz sunarak plastik atığı azaltıyor.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Eymir Gölü'nden elde edilen suyu arıtarak öğrencilere ücretsiz sunmaya başladı. Proje ile plastik atık kullanımı da azaltıldı.

ODTÜ, öğrencilerin hem ücretsiz suya ulaşımını sağlamak hem de çevre duyarlılığını artırmak için 'Kaynak ODTÜ' projesini hayata geçirdi. Projeyle, Eymir Gölü'nden elde edilen su arıtma sistemleri ile arıtılıp, kampüste farklı noktalara yerleştirilen su sebilleri aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı. Öğrenciler, içme suyuna ücretsiz erişebilirken, plastik kullanımı da azaltılmış oldu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bir öğrencinin öğrenim hayatı boyunca ortalama 2 bin 500 litre su tükettiğini bunun da yaklaşık 5 bin adet pe şişeye denk geldiğini söyledi. Buradan yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil, şöyle konuştu; "Temiz içme suyuna erişim herkesin hakkıdır. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca 2 bin 500 litre su tüketiyor. Bu da yaklaşık 5 bin pet şişe demek. Tabii ki temiz su herkesin hakkı ve öğrencilerimizin bu suya ücretsiz erişimi bizim için önceliğimiz. Öğrencilerimize bu konuda destek olmak ve atık azaltmasını sağlamak. Burada öğrenim hayatı boyunca öğrenci başına 5 bin plastik şişenin doğaya karışmasını engellemek için bir proje başlattık. Kaynak ODTÜ projesi. Suyumuzun kaynağı Eymir Gölü. Eymir Gölü bizim hem ekolojik anlamda hem araştırmalarımız, spor tesislerimiz noktasında çok önemli bir varlığımız. Eymir Gölü'nün suyunu arıtma sistemleri sayesinde öğrencilerimize içme suyu olarak ulaştırmış olacağız. Bunu mezunlarımızla beraber bir kampanya olarak başlattık. Mezunlarımızın ODTÜ'ye aidiyeti çok yüksek. ODTÜ'nün 160 binden fazla mezunu var ve dünyanın 160'tan fazla ülkesinde en az bir ODTÜ mezunu var. Biz mezunlarımıza dedik ki, 'siz de bir su tesisi, su arıtma sistemini öğrencilere bağışlayın'. ve bu bağışlarımızda şu anda kütüphanedeyiz, burada ya da kafeteryada, yurtlarda, sınıflarda bu su arıtma sistemlerini mezunlarımız bağışlayarak öğrencilerimizin ücretsiz suya erişimini sağlanıyor. Kendim de 4 yıl boyunca 1'inci yurtta kaldım. Kendi kaldığım odadaki kata ben de bir bağış yaptım. Böylece bu iyilik hareketine katılmış oldum."

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil, "Kütüphanede, kafeteryada ve bu kampanya ile her bir kata, her bir yurdun her katına, kütüphaneye, kafeteryaya ve sınıflarımıza bu sistem kurulacak. Bizim amacımız 300'ün üzerinde farklı noktaya bu su arıtma sistemlerini kurup öğrencilerimize içme suyuna ücretsiz erişimini sağlamak. Bu tür arıtma sistemleriyle beraber öğrencilerinizin kendi getirdikleri damacanalarıyla bu tesislerden suyu doğaya plastik atık bırakmadan, ücretsiz bir şekilde suya ulaşmış olacaklar. Bu noktada bağışçılarımıza da mataralarını biz hediye ediyoruz. ve bu mataralarıyla plastik şişe kullanmadan içme suyuna erişimlerini sağlamış oluyoruz. İnşallah bu kampanya sonucunda her öğrencimiz hem içme suyuna ücretsiz bir şekilde erişmiş olacaklar hem de doğaya plastik atımını engellemiş olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Doğu, Teknoloji, Plastik, Sağlık, Eğitim, Çevre, Eymir, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ODTÜ'den Ücretsiz Su Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
Cristiano Ronaldo’nun Jhon Duran’ı neden istemediği ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı
Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu Giorgio Chiellini formasını giydiği eski takıma ortak oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler’e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti Grok tamamen kontrolden çıktı: Hitler'e övgüler yağdırdı, bazı politikacılara küfür etti
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk görüşmelerine başlandığını açıkladı
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
Dursun Özbek’ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama

10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:49
PKK’lı teröristler silahlarını içinde ateş yanan kazana atacak
PKK'lı teröristler silahlarını içinde ateş yanan kazana atacak
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
14:33
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı
14:29
Fenerbahçe ve PSG anlaştı Asensio ilk teklifi kabul etmedi
Fenerbahçe ve PSG anlaştı! Asensio ilk teklifi kabul etmedi
14:22
İsmi ’’Fener Bahçe’’ olan taraftardan Fenerbahçe’ye mesaj var
İsmi ''Fener Bahçe'' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var
14:19
İbrahim Tatlıses’ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı
İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı
14:10
Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti
Kendisini hortumla serinletmeyen bahçıvanı tekme ve yumrukla darbetti
14:09
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
Estetik ameliyatı sırasında kalbi duran fenomen kadın hayatını kaybetti
13:58
Teksas’ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
Teksas'ta mahalleler nehre döndü, evler oyuncak gibi sürüklendi
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:50
Dursun Özbek’ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
13:46
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 10:45:34. #7.12#
SON DAKİKA: ODTÜ'den Ücretsiz Su Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.