ODTÜ\'den Ücretsiz Su Projesi

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Eymir Gölü'nden elde edilen suyu arıtarak öğrencilere ücretsiz sunmaya başladı. Proje ile plastik atık kullanımı da azaltıldı.

ODTÜ, öğrencilerin hem ücretsiz suya ulaşımını sağlamak hem de çevre duyarlılığını artırmak için 'Kaynak ODTÜ' projesini hayata geçirdi. Projeyle, Eymir Gölü'nden elde edilen su arıtma sistemleri ile arıtılıp, kampüste farklı noktalara yerleştirilen su sebilleri aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı. Öğrenciler, içme suyuna ücretsiz erişebilirken, plastik kullanımı da azaltılmış oldu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bir öğrencinin öğrenim hayatı boyunca ortalama 2 bin 500 litre su tükettiğini bunun da yaklaşık 5 bin adet pe şişeye denk geldiğini söyledi. Buradan yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil, şöyle konuştu; "Temiz içme suyuna erişim herkesin hakkıdır. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca 2 bin 500 litre su tüketiyor. Bu da yaklaşık 5 bin pet şişe demek. Tabii ki temiz su herkesin hakkı ve öğrencilerimizin bu suya ücretsiz erişimi bizim için önceliğimiz. Öğrencilerimize bu konuda destek olmak ve atık azaltmasını sağlamak. Burada öğrenim hayatı boyunca öğrenci başına 5 bin plastik şişenin doğaya karışmasını engellemek için bir proje başlattık. Kaynak ODTÜ projesi. Suyumuzun kaynağı Eymir Gölü. Eymir Gölü bizim hem ekolojik anlamda hem araştırmalarımız, spor tesislerimiz noktasında çok önemli bir varlığımız. Eymir Gölü'nün suyunu arıtma sistemleri sayesinde öğrencilerimize içme suyu olarak ulaştırmış olacağız. Bunu mezunlarımızla beraber bir kampanya olarak başlattık. Mezunlarımızın ODTÜ'ye aidiyeti çok yüksek. ODTÜ'nün 160 binden fazla mezunu var ve dünyanın 160'tan fazla ülkesinde en az bir ODTÜ mezunu var. Biz mezunlarımıza dedik ki, 'siz de bir su tesisi, su arıtma sistemini öğrencilere bağışlayın'. ve bu bağışlarımızda şu anda kütüphanedeyiz, burada ya da kafeteryada, yurtlarda, sınıflarda bu su arıtma sistemlerini mezunlarımız bağışlayarak öğrencilerimizin ücretsiz suya erişimini sağlanıyor. Kendim de 4 yıl boyunca 1'inci yurtta kaldım. Kendi kaldığım odadaki kata ben de bir bağış yaptım. Böylece bu iyilik hareketine katılmış oldum."

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil, "Kütüphanede, kafeteryada ve bu kampanya ile her bir kata, her bir yurdun her katına, kütüphaneye, kafeteryaya ve sınıflarımıza bu sistem kurulacak. Bizim amacımız 300'ün üzerinde farklı noktaya bu su arıtma sistemlerini kurup öğrencilerimize içme suyuna ücretsiz erişimini sağlamak. Bu tür arıtma sistemleriyle beraber öğrencilerinizin kendi getirdikleri damacanalarıyla bu tesislerden suyu doğaya plastik atık bırakmadan, ücretsiz bir şekilde suya ulaşmış olacaklar. Bu noktada bağışçılarımıza da mataralarını biz hediye ediyoruz. ve bu mataralarıyla plastik şişe kullanmadan içme suyuna erişimlerini sağlamış oluyoruz. İnşallah bu kampanya sonucunda her öğrencimiz hem içme suyuna ücretsiz bir şekilde erişmiş olacaklar hem de doğaya plastik atımını engellemiş olacağız" dedi.