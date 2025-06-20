Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

İstanbul'da ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnelerini aldı. Avcılar ve Silivri'deki okullarda da öğrenciler de törenin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Avcılar'da ilk ve orta dereceli okullardaki 64 bin öğrenci de bugün karne aldı. Ambarlı İlkokulu'nda yapılan karne törenine Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin katıldı. Çeşitli halk oyunları ve gösterilerin ardından karneleri protokol üyeleri dağıttı.

SİLİVRİ'DE KARNE HEYECANI

Silivri'deki Hasan Özvarnalı İlk Öğretim ve Çağrıbey Ortaokulu'nda 2 bin öğrenci, öğretmenler ve veliler karne heyecanını yaşadı. Karnelerini alan öğrenciler için yaz tatili başladı.