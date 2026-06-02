Öğrenciler Kızılay\'ı Ziyaret Etti

Muş Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Kızılay'ı Hasköy Lojistik Merkezini ziyaret ederek kurumun yürüttüğü insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, Türk Kızılay'nnın kuruluşu, faaliyet alanları ve gönüllülük çalışmaları hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildi. Program kapsamında afet yönetimi, acil yardım organizasyonları ve kan bağışının önemi gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi. Kızılay yetkilileri, Osmanlı dönemindeki Hilal-i Ahmer'den günümüze uzanan yardım geleneği hakkında öğrencilere bilgi verirken, kurumun yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerini anlattı. Öğrenciler de yürütülen çalışmalarla ilgili merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Seyfettin Özdil, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin gençlerin toplumsal duyarlılıklarının gelişmesine katkı sunduğunu söyledi. Özdil, "Öğrencilerimizin yardım, dayanışma ve gönüllülük kültürünü yerinde görmeleri bizim için çok kıymetli. Eğitimi sadece akademik başarıyla sınırlı görmüyor, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - MUŞ