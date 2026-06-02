Öğrenciler Kızılay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler Kızılay'ı Ziyaret Etti

Öğrenciler Kızılay\'ı Ziyaret Etti
02.06.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'taki lise öğrencileri Türk Kızılay'ı'nın insani yardım çalışmalarını yerinde öğrendi.

Muş Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Kızılay'ı Hasköy Lojistik Merkezini ziyaret ederek kurumun yürüttüğü insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, Türk Kızılay'nnın kuruluşu, faaliyet alanları ve gönüllülük çalışmaları hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildi. Program kapsamında afet yönetimi, acil yardım organizasyonları ve kan bağışının önemi gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi. Kızılay yetkilileri, Osmanlı dönemindeki Hilal-i Ahmer'den günümüze uzanan yardım geleneği hakkında öğrencilere bilgi verirken, kurumun yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerini anlattı. Öğrenciler de yürütülen çalışmalarla ilgili merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Seyfettin Özdil, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin gençlerin toplumsal duyarlılıklarının gelişmesine katkı sunduğunu söyledi. Özdil, "Öğrencilerimizin yardım, dayanışma ve gönüllülük kültürünü yerinde görmeleri bizim için çok kıymetli. Eğitimi sadece akademik başarıyla sınırlı görmüyor, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kızılay, Eğitim, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrenciler Kızılay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:38
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:45:26. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Kızılay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.