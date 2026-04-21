Öğrencilerden Öğretmenlere Destek

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerini pankartlar, çiçekler ve sevgi dolu mesajlarla karşıladı.
Anlamlı karşılama, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası eğitim camiasında dikkat çeken bir örnek oluşturdu. Öğrenciler, okula gelen öğretmenlerini ellerinde, "Öğretmenlerimizin yanındayız, şiddetin karşısındayız" yazılı pankartlar ve çiçeklerle karşılarken, alkışlar ve destek mesajlarıyla moral verdi. - SİİRT
