Öğrencilere Trafik Eğitimi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

'Trafik Dedektifleri' programı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde; Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, Atatürk Eğitimciler Anaokulu, ODTÜ Özel İlkokulu, Nasrettin Hoca Anaokulu ile Nezihe ve Tahsin Kitapçı İlkokulu'nda eğitim gören toplam 602 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde öğrencilere; trafikte güvenli geçiş noktalarının kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve sağladığı faydalar anlatıldı.

Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte öğrencilere ayrıca bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı. - NİĞDE