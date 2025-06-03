Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo
03.06.2025 11:43
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2025 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 15 zam yapılması durumunda, başöğretmen maaşı 70.529 TL'ye, sözleşmeli öğretmen maaşı ise 53.412 TL'ye yükselecek. En düşük maaş ise 52.192 TL ile 9/1 derecesindeki öğretmenlere ödenecek. Zam oranı, haziran enflasyonuyla netleşecek.

2025 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı baz alınarak öğretmen maaşlarına temmuz ayında yüzde 15 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, derecelerine göre öğretmenlerin alacakları yeni maaşlar da netleşmeye başladı.

EN YÜKSEK MAAŞ BAŞÖĞRETMENE

Zam senaryosuna göre en yüksek maaş 70.529 TL ile başöğretmenlere ödenecek. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı ise 53.412 TL'ye yükselecek.

GÖZLER HAZİRAN AYI ENFLASYONUNDA

Bu hesaplamalar tahmini olup, nihai oran haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

Yüzde 15 zamla 2025 Temmuz öğretmen maaşları (Derecelere göre):

  • Başöğretmen (1/4): 70.529 TL
  • Uzman Öğretmen (1/4): 63.942 TL
  • Öğretmen (1/4): 57.353 TL
  • Uzman Öğretmen (2/1): 63.952 TL
  • Öğretmen (2/1): 57.423 TL
  • Uzman Öğretmen (3/1): 61.872 TL
  • Öğretmen (3/1): 56.440 TL
  • Uzman Öğretmen (4/1): 60.465 TL
  • Öğretmen (4/1): 55.811 TL
  • Öğretmen (5/1): 54.432 TL
  • Öğretmen (6/1): 54.198 TL
  • Öğretmen (7/1): 53.886 TL
  • Öğretmen (8/1): 53.681 TL
  • Öğretmen (9/1): 52.192 TL
  • Sözleşmeli Öğretmen: 53.412 TL

Sözleşmeli öğretmen, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ayhan Murat:
    bütün öğretmenler Erdoğan düşmanı Erdoğan bunlara hâlâ yağdırıyor. Erdoğan öncesi seyyar satıcılık yapardı öğretmenler. şimdi ev araba yazlıkları var. nankörler 83 168 Yanıtla
    Yarengüme:
    Sağ ol kardeş, iyi çakmışsın. 1 0
  • Meta Bouwen:
    yazık çok yazık bu ülkenin en büyük beka sorunu memurlar en az yarısı emekli edilmeli (en az çalışıp en çok kazanan kesim) 51 51 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    İnşallah bu rakamlara inanan bir kitle olmaz.. 64 36 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    memur larin en az yarısı emekli edilmeli 49 33 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymışsınız. 47 16 Yanıtla
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