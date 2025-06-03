2025 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı baz alınarak öğretmen maaşlarına temmuz ayında yüzde 15 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, derecelerine göre öğretmenlerin alacakları yeni maaşlar da netleşmeye başladı.
Zam senaryosuna göre en yüksek maaş 70.529 TL ile başöğretmenlere ödenecek. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı ise 53.412 TL'ye yükselecek.
Bu hesaplamalar tahmini olup, nihai oran haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.
Son Dakika › Eğitim › Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo - Son Dakika
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