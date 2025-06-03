Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

2025 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı baz alınarak öğretmen maaşlarına temmuz ayında yüzde 15 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, derecelerine göre öğretmenlerin alacakları yeni maaşlar da netleşmeye başladı.

EN YÜKSEK MAAŞ BAŞÖĞRETMENE

Zam senaryosuna göre en yüksek maaş 70.529 TL ile başöğretmenlere ödenecek. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı ise 53.412 TL'ye yükselecek.

GÖZLER HAZİRAN AYI ENFLASYONUNDA

Bu hesaplamalar tahmini olup, nihai oran haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

Yüzde 15 zamla 2025 Temmuz öğretmen maaşları (Derecelere göre):