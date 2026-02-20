Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Bir öğretmenin, oruç tuttuğu belirtilen ilkokul öğrencilerinin velilerine gönderdiği mesaj sosyal medyada gündem oldu. Mesajın paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü.

"ÇOCUKLARIN BESLENMESİ GEREKİYOR" MESAJI

Sosyal medyada paylaşılan mesajda öğretmen, "Birkaç öğrenci iki gündür beslenme getirmiyor. Umarım 2. sınıf öğrencisine oruç tutturmuyorsunuzdur. Bunlar henüz çocuk, eğer böyle bir niyetiniz varsa lütfen vazgeçin. Bu çocukların beslenmesi gerekiyor, aç kalması değil. En büyük sevap çocukların en iyi şekilde beslenebilmesini sağlamak. Ayrıca oruç tutmak insanın yetişkin olduğunda verebileceği bir karar olmalı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mesajın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar öğretmenin çocukların sağlığını gözettiğini savunarak "Doğru bir yaklaşım sergilemiş" yorumunu yaptı. Bir diğer kesim ise öğretmeni eleştirerek "En büyük yanlış bu tip öğretmenlere çocuk emanet etmek" ifadeleriyle tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede farklı platformlara yayıldı.