Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
20.02.2026 15:13
Bir öğretmenin oruçlu olan öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi. Sosyal medyada yayınlanan mesaj tartışmaları da beraberince getirdi. Bir kesim ''Öğretmen doğru bir yaklaşım sergilemiş'' yorumunu yaparken bir kesim de ''En büyük yanlış bu tip öğretmenlere çocuk emanet etmek'' diyerek öğretmeni eleştirdi.

Bir öğretmenin, oruç tuttuğu belirtilen ilkokul öğrencilerinin velilerine gönderdiği mesaj sosyal medyada gündem oldu. Mesajın paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü.

"ÇOCUKLARIN BESLENMESİ GEREKİYOR" MESAJI

Sosyal medyada paylaşılan mesajda öğretmen, "Birkaç öğrenci iki gündür beslenme getirmiyor. Umarım 2. sınıf öğrencisine oruç tutturmuyorsunuzdur. Bunlar henüz çocuk, eğer böyle bir niyetiniz varsa lütfen vazgeçin. Bu çocukların beslenmesi gerekiyor, aç kalması değil. En büyük sevap çocukların en iyi şekilde beslenebilmesini sağlamak. Ayrıca oruç tutmak insanın yetişkin olduğunda verebileceği bir karar olmalı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mesajın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar öğretmenin çocukların sağlığını gözettiğini savunarak "Doğru bir yaklaşım sergilemiş" yorumunu yaptı. Bir diğer kesim ise öğretmeni eleştirerek "En büyük yanlış bu tip öğretmenlere çocuk emanet etmek" ifadeleriyle tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede farklı platformlara yayıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Bilal İnci Bilal İnci:
    Cumhuriyet öğretmeni ; alnından öpüyorum .Aydın Türk Gençliği yetişiyor.Yeni nesil bu öğretmenlerimizin eseri olacak 103 256 Yanıtla
    trgyky1978 trgyky1978:
    bilal sende cumhuriyet cocugumusun 118 44
    EK6985EK EK6985EK:
    Seninde cumhuriyet çocuğu olduğun gayet açık ama ben Osmanlı torunuyum. 73 26
    Yasin Kamış Yasin Kamış:
    Atatürk yazmayı unuttun 25 9
    VillaUmut VillaUmut:
    Bu yorum bir tarafınıza batıyorsa biraz daha dik oturun, daha derinden hissedin, 12 parmak bağırsağınıza kadar hissedin inşallah :)) 11 10
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BU ÖĞRETMENİN DERHAL GÖREVİNE SON VERİLMELİDİR ORUÇ TUTMAK HAFIZAYI AÇTIĞI KANITLANMIŞKEN BURDA ÖĞRETMENİN YAPTIĞI İDEOLOJİK BİR SÖYLEMDİR 8 7
    Yaban gülü Yaban gülü:
    Burda gercek duygundeyildir umarim bunun cumuriyetle alakasi yok allahin koydugu kural deyil sizin inandiginiz kisinin kuralina inanalim oylemi bence nida yapmisiniz ????? 6 1
    Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    isim Bilal de ruh değil. Orçun yada tonguç bu 5 2
    omer ozcelik omer ozcelik :
    O kadar okulda ramazan kutlaması yapıldı ki birilerinin bi şekilde tavrını göstermesi lazımdı. Eğer gerçekten şuurlu inançlı öğretmen olsaydı tekne orucu tut diyebilirdi 4 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Burda aydın dinsz demek oluyor sanırım 5 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Buradaki aydın kelimesi dinsiz demek oluyor sanırım 5 1
    AH97se04 AH97se04:
    bitmediniz 3 1
    ender3316 ender3316:
    helal be necati noktayı koymuş 0 0
  • DORUĞUN GERZESİ DORUĞUN GERZESİ:
    öğretmen haklı sonuna kadar . 2. sınıf öğrenvisinin beslenmesi lazım 111 95 Yanıtla
  • 6242195 6242195:
    bence öğretmenin yaptigi dogru ergen olmayan birey dinen sorumlu değil ve egitimini olumsuz etkiler oruç tutmak,ögretmen çok duyarlı bi doğru bir davranış sergilemiş 51 38 Yanıtla
    Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    ergen olmayan bireyin okulda ne işi var? kendi karar versin ilerde dimi. 31 14
    suna genç suna genç:
    Ama aynı çocuğa o olmasa olmazdık palavrasını beynine yerleştirince öğretmen alkışlanır değil mi 5 1
  • 2252 2252:
    Öğretmeninde beslenmeye ihtiyacı var 34 24 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Kaçıncı sınıftan sonra başlamalı küçükken ramazan duygusunu orucu öğretmezsen büyüdüğünde o çocukların oruç tutacağını mı zannediyorsunuz. 29 14 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
