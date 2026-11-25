Sınav görevi almak isteyen öğretmenler için başvuru ekranı açıldı. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) duyurduğu takvime göre, Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavında görev almak isteyen öğretmenler isteklerini 10 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar MEBBİS üzerinden iletebilecek.

Sınav 20 Aralık 2026 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. İlk oturum saat 10.00'da, ikinci oturum saat 14.00'te başlayacak.

GÖREV BAŞVURUSUNDA ÜÇ KRİTİK TARİH

Takvimde öğretmenleri ilgilendiren üç tarih bulunuyor. Görev isteği için son gün 10 Aralık 2026, saat 23.59 olarak belirlendi.

İsteklerin onay ve değerlendirme işlemleri 13 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Son işlemler için ekran 15 Aralık 2026 saat 17.00'de kapanacak.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

Görev istekleri MEBBİS üzerinden alınıyor. Öğretmenler, başvurularının hangi aşamada olduğunu da aynı sistemden izleyebilecek.

Sınav görevi karşılığında ödenecek ücret, üstlenilen görevin türüne ve yürürlükteki ödeme tarifesine göre belirlenecek.