Öğretmenler için il içi yer değiştirme tarihler açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak. Başvuruların iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacağı belirtilirken, öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Temmuz tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Açıklamada başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirileceği de ifade edildi.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.