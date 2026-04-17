Okul Güvenliği Değerlendirildi

17.04.2026 09:29
Aydıntepe’de, okul güvenliği ve erken uyarı sistemleri üzerine kapsamlı toplantı yapıldı.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayların ardından okul müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, okulların iç ve dış güvenliğinden erken uyarı mekanizmalarına kadar birçok konu detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, söz konusu olayların oluş şekli, ilk müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ele alınırken, olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirildi. Okulların iç ve dış güvenliği kapsamında kamera sistemleri, öğrenci giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergahları yeniden gözden geçirildi.

Ayrıca, öğrencileri şiddete yönlendiren veya özendiren unsurların dikkatle ele alınması gerektiği vurgulandı. İnternet kullanımı, sosyal medya platformları, dijital içerikler, sanal zorbalık ve popüler kültürün çocuklar üzerindeki etkileri çok yönlü olarak değerlendirildi.

Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler ve ilgili kurumlar arasında erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Risklerin zamanında tespit edilmesi, iş birliğinin artırılması ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlendi.

Toplantı sonunda okul güvenliğinin daha etkin hale getirilmesi, denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanması kararlaştırıldı. Alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağı vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

