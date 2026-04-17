Fenerbahçe\'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe Kulübü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle anlamlı bir karar aldı. Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı öncesi planlanan tüm görsel şov ve eğlence etkinliklerini iptal etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesi Ülker Stadyumu'nda maç öncesi ve devre arasında yapılması planlanan görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerinin tümünü askıya aldı.
Sarı-lacivertli taraftarların maç öncesi saldırılarda hayatını kaybedenleri anması beklenirken, vefat eden isimler için saygı duruşunda da bulunulacak.
