YKS öncesi okul önlerinde heyecanlı bekleyiş

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı.

YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava girecek öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu öncesinde öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaparken, veliler ise okul çevresinde heyecanla beklemeye başladı. - İSTANBUL