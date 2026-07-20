Okullarda Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Okullarda Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı

Okullarda Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı
20.07.2026 11:33
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Okul güvenliği ve dijital riskler ele alındı; rapor, uygulanabilir çözüm önerileri sunacak.

Suruç ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından TBMM bünyesinde kurulan 'Okullarda Şiddet ve Akran Zorbalığını Araştırma Komisyonu' Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt; İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme toplantılarında okul güvenliği, dijital riskler ve koruyucu politikaların ele alındığını belirterek, hazırlanacak raporun uygulanabilir çözüm önerileriyle Meclis'e sunulacağını söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan 'Okullarda Meydana Gelen Şiddet ve Akran Zorbalığı ile Okul Saldırılarının Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu' çalışma programı kapsamında İstanbul'da iki gün süren kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon üyeleri İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantılarda, 2 Mart 2026 tarihinde Çekmeköy'de, o günkü adıyla Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen menfur saldırıyı tüm yönleriyle ele aldı. İki gün süren çalışma programına; İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Milli Eğitim ve Emniyetten sorumlu vali yardımcıları, Çekmeköy Kaymakamı, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, Aile ve Sosyal Hizmetler il ve ilçe müdürleri, Sağlık il ve ilçe müdürleri, emniyet teşkilatı yöneticileri, Siber Suçlarla Mücadeleden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İlçe Emniyet Müdürü, Çocuk Şube Müdürlüğü yetkilileri ile okul müdürleri, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve olayın ardından yürütülen süreçte görev alan ilgili eğitimciler katıldı. Toplantılarda, olayın meydana geldiği gün ve sonrasında yürütülen adli ve idari süreçler, eğitim kurumlarında alınan güvenlik tedbirleri, öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal destek çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları ile benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınabilecek tedbirler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çocukların karşı karşıya bulunduğu risklerin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığını belirterek, çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.

Beyazıt: "Çözüm önerilerimizi bütüncül yaklaşımla oluşturuyoruz"

Beyazıt, "Çocuklarımızın güvenliğini değerlendirirken konuya tek bir açıdan yaklaşmıyoruz. Ailenin, okulun, sosyal çevrenin, toplumun ve dijital dünyanın çocuklarımız üzerindeki etkisini birlikte ele alıyor; çözüm önerilerimizi de bu bütüncül yaklaşım doğrultusunda oluşturuyoruz" dedi.

Komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara da değinen Beyazıt, akademisyenler, psikologlar, sosyologlar, siber güvenlik uzmanları, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden kapsamlı sunumlar dinlediklerini, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla olayları yerinde inceleyerek aileler, eğitimciler ve ilgili kurumlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

İstanbul programının da bu kapsamlı çalışma sürecinin önemli bir ayağını oluşturduğunu belirten Beyazıt, burada yapılan değerlendirmelerle okul güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldıkları riskler, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri ile koruyucu ve önleyici mekanizmaların ayrıntılı şekilde ele alındığını söyledi.

Komisyon çalışmalarının bilimsel veriler, uzman görüşleri ve saha gözlemleri doğrultusunda sürdürüldüğünü vurgulayan Beyazıt, amaçlarının yaşanan okul olaylarının tüm yönleriyle araştırılması, benzer vakaların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve çocukları dijital çağın tehditlerine karşı koruyacak etkin, kalıcı ve sürdürülebilir politika önerilerinin oluşturulması olduğunu ifade etti.

Beyazıt, hazırlanacak Komisyon raporunun yalnızca yaşanan olaylara ilişkin tespitler içermeyeceğini; okul güvenliğinin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamda korunması, siber zorbalıkla mücadele, dijital bağımlılığın önlenmesi ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik uygulanabilir politika önerileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını belirterek, Komisyon çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okullarda Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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