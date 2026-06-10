OMÜ Anaokulunda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ Anaokulunda Mezuniyet Coşkusu

OMÜ Anaokulunda Mezuniyet Coşkusu
10.06.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Gündüz Bakımevi Anaokulu'nda 28 öğrenci, mezuniyet töreniyle ilkokula uğurlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gündüz Bakımevi Anaokulunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 28 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle ilkokula uğurlandı.

OMÜ Gündüz Bakımevi Anaokulunda gerçekleştirilen programa; OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan, Gündüz Bakımevi Anaokulu Müdürü Ayşegül Sözen, öğretmenler ve öğrenci aileleri katıldı. Mezuniyet programında öğrenciler tarafından hazırlanan şarkılar ve dans gösterileri büyük beğeni toplarken, yıl boyunca ortaya koydukları çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Gündüz Bakımevi Anaokulu Müdürü Ayşegül Sözen, çocukların eğitim yolculuğunda önemli bir aşamayı tamamladığını belirterek, "Bu eğitim yılı boyunca öğrenmeye ve keşfetmeye açık olan öğrencilerimiz; bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor alanlarda önemli gelişimler gösterirken paylaşmayı, iş birliği yapmayı ve sorumluluk almayı da öğrendiler" dedi.

Törende konuşan OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ise çocukların büyüme sürecinin çok hızlı geçtiğine dikkat çekerek ailelere seslendi. Kendisinin de iki çocuk babası olduğunu belirten Pancar, "Bugün burada yaşanan mutluluk hem çocuklarımız hem de aileleri için çok kıymetli. Çocuklarımızın bu güzel yaşları çok hızlı geçiyor. Bir gün dönüp baktığınızda bugün çekilen fotoğrafların ve biriktirilen anıların ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Elbette eğitim hayatları boyunca çalışacakları, sorumluluk alacakları pek çok dönem olacak. Ancak çocukluklarını yaşamalarına, oyun oynamalarına ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerine de fırsat vermek gerekiyor. Bu özel günün tadını çıkarın ve çocuklarınızla geçirdiğiniz her anın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sahneleyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Program kapsamında açılan yıl sonu sergisinde ise öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler ve aileleri büyük sevinç yaşarken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ Anaokulunda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 17:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: OMÜ Anaokulunda Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.