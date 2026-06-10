OMÜ Anaokulunda Mezuniyet Coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gündüz Bakımevi Anaokulunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 28 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle ilkokula uğurlandı.

OMÜ Gündüz Bakımevi Anaokulunda gerçekleştirilen programa; OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Aslan, Gündüz Bakımevi Anaokulu Müdürü Ayşegül Sözen, öğretmenler ve öğrenci aileleri katıldı. Mezuniyet programında öğrenciler tarafından hazırlanan şarkılar ve dans gösterileri büyük beğeni toplarken, yıl boyunca ortaya koydukları çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Gündüz Bakımevi Anaokulu Müdürü Ayşegül Sözen, çocukların eğitim yolculuğunda önemli bir aşamayı tamamladığını belirterek, "Bu eğitim yılı boyunca öğrenmeye ve keşfetmeye açık olan öğrencilerimiz; bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor alanlarda önemli gelişimler gösterirken paylaşmayı, iş birliği yapmayı ve sorumluluk almayı da öğrendiler" dedi.

Törende konuşan OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ise çocukların büyüme sürecinin çok hızlı geçtiğine dikkat çekerek ailelere seslendi. Kendisinin de iki çocuk babası olduğunu belirten Pancar, "Bugün burada yaşanan mutluluk hem çocuklarımız hem de aileleri için çok kıymetli. Çocuklarımızın bu güzel yaşları çok hızlı geçiyor. Bir gün dönüp baktığınızda bugün çekilen fotoğrafların ve biriktirilen anıların ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Elbette eğitim hayatları boyunca çalışacakları, sorumluluk alacakları pek çok dönem olacak. Ancak çocukluklarını yaşamalarına, oyun oynamalarına ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerine de fırsat vermek gerekiyor. Bu özel günün tadını çıkarın ve çocuklarınızla geçirdiğiniz her anın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sahneleyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Program kapsamında açılan yıl sonu sergisinde ise öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler ve aileleri büyük sevinç yaşarken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - SAMSUN