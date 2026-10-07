OMÜ, Bafra'da UYUMFEST'26 ile yeni öğrencilere üniversite yaşamını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ, Bafra'da UYUMFEST'26 ile yeni öğrencilere üniversite yaşamını tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ, Bafra\'da UYUMFEST\'26 ile yeni öğrencilere üniversite yaşamını tanıttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ, 2026-2027 akademik yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Bafra'da UYUMFEST'26 etkinliği düzenledi. Etkinlikte tanıtım stantları kuruldu; Dekan Prof. Dr. Yetkin Bulut ve Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar öğrencilere bilgi verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2026-2027 akademik yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite hayatına ve kampüs kültürüne hızlı bir şekilde uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen "UYUMFEST'26" etkinliği Bafra ilçesinde gerçekleştirildi.

OMÜ Bafra yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, yeni öğrenciler için çeşitli tanıtım stantları kuruldu. Öğrencilerin üniversitedeki akademik ve sosyal yaşam hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı etkinlikte, öğrenci toplulukları ve farklı birimler tarafından çeşitli tanıtımlar yapıldı. Festival alanını ziyaret eden OMÜ Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, tanıtım stantlarını tek tek dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında birinci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan oryantasyon programıyla öğrencilerin üniversite yaşamına daha kolay adapte olmaları hedeflendi.

Prof. Dr. Yetkin Bulut, programın öğrencilerin üniversiteye uyum sağlamaları açısından önemli olduğunu belirterek, "Biz bu yıl birimler olarak birinci sınıfta eğitim gören öğrencilerimize yönelik bir oryantasyon programı düzenledik. Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ve ilgi alanlarını tanıtabilecekleri stantlar oluşturuldu. Açılış konuşmalarıyla başlayacak programımız, daha sonra öğrencilerimizin soru-cevap bölümüyle devam edecek" dedi.

Programın temel amacının yeni öğrencilerin hem Bafra'yı hem de üniversite yaşamını tanımalarını sağlamak olduğunu ifade eden Bulut, "Amacımız, üniversitemize yeni katılan öğrencilerimizin hem Bafra hakkında hem de burada eğitim süreçleri ve üniversite yaşamının işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilerimizin kendilerini üniversite ortamına daha kolay adapte etmelerini ve burada geçirecekleri sürece daha bilinçli şekilde başlamalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Tanıtım etkinliklerinin ardından konferans salonunda programa devam edildi. OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile OMÜ Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, öğrencilere üniversite yaşamı, bilinçli öğrencilik ve kariyer planlaması konusunda bilgiler verdi.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EtkinlikEğitimBafraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
16:29
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
TFF’de sürpriz karar İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:38:55. #.0.2#
SON DAKİKA: OMÜ, Bafra'da UYUMFEST'26 ile yeni öğrencilere üniversite yaşamını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei