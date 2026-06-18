OMÜ\'de mezuniyet sevinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi ve Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Mustafa Kemal Güneşdoğdu (MKGD) Yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle mezuniyet sevinci yaşadı.

İletişim Fakültesi bu yıl Gazetecilik Bölümünden 27, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 43, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci öğretim programından 70 olmak üzere toplam 176 mezun verdi. Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ise bu yıl Tarih Bölümünden 21 mezun verdi.

Törene, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Av. Hüseyin Dündar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Nedim Engin, OMÜ Rektör Yardımcısı Çetin Kurnaz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Öğr. Gör. Dr. Onur Şen protokol, akademisyenler ve mezunların aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni konuşmalarla devam etti.

"İyi insan olmanızı, iyi insanlarla karşılaşmanızı dilerim"

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, "Hukuk kuralları çerçevesinde her türlü davranışı sergileme özgürlüğünüz vardır. Hesabını verebileceğiniz her türlü davranışı gösterme özgürlüğüne sahipsiniz. İyi insan olmanızı, iyi insanlarla karşılaşmanızı dilerim" ifadelerini kullandı.

"Artık hayata hazırsınız yuvadan uçma vakti"

Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsünde öğrencilerin deneyimli hocaların tecrübelerinden faydalandığına değinen OMÜ Rektör Yardımcısı Çetin Kurnaz, "Bugün İletişim Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenindeyiz. Bu anlamda 4 yıl önce YKS süreçlerinde olan mezun öğrencilerimiz o sınav heyecanını yenip üniversitemize geldi. Çarşamba gibi güzel bir kampüste 4 yıl boyunca konusunda çok deneyimli hocalarımızdan eğitim aldınız. Artık hayata hazırsınız yuvadan uçma vakti" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz ne kadar güçlü olursa ülkenin geleceği de o kadar güçlü olur"

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise, "Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Fakülte sadece fakülte binasından ibaret değil. Eğitim öğretim saatlerinin dışında öğrencilerimizin zaman geçirdiği bir de yurtlarımız var. Çarşamba tüm öğrencilerimizin taleplerini yerine getiren önemli bir kampüs. Ülkelerin geleceği gençliğimizin gücüyle orantılı. Gençlerimiz ne kadar güçlü, dinamik, milli değerlerine bağlı, manevi değerlerini bilen, geleceğe inanan şekilde yetiştirilirlerse o ülkenin geleceğinden endişe etmeyin" dedi.

"Çarşamba şehri öğrenciler ile iyi bir ilişki yakaladı"

Öğrencilerin şehirle kurduğu ilişki artarak devam ettiğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, "İlk belediye başkanı olduğum yıllardan beri yani 20 yıllık süreç içerisinde Çarşamba'da üniversiteleşme faaliyetinin şahidiyim. Üniversite öğrencilerimizin şehirle kurduğu ilişki ve akabinde yakaladığı artarak ivmeyle sürdürdüğü başarıyı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Öğrencilerimizle aile sıcaklığı içerisindeyiz"

OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu da, "Üniversite eğitimi insanoğlunun yaşamında duraklardan bir tanesi. İnsanı entelektüel, zihinsel, bilgi birikimi ve beceri olarak kırılmaya uğratan bir durak. Bizde bunun oluşması için öğrencilerimizle adeta bir aile sıcaklığında paylaşarak bunu tamamına erdirmeye çalışıyoruz" diyerek mezunlara kariyer yolculuklarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından İletişim Fakültesi dönem birincisi RTS Beytullah İnce, dönem ikincisi HİT Merve Gökyer ve dönem üçüncüsü RTS Beyza Yıldız başarı belgeleri ve hediyelerini Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu tarafından takdim edildi.

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih bölümü dönem birincisi Emre Yılmaz, ikincisi Muhammet Mustafa Önder, üçüncüsü Cömert Kütük başarı belgeleri ve hediyelerini Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu tarafından takdim edildi.

Tören, Öğr. Gör. Dr. Onur Şen eşliğinde öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve ardından keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi. - SAMSUN