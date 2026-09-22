OMÜ\'de yeni dönem 48 bin 129 öğrenciyle başladı, yemekler 21-25 Eylül\'de ücretsiz

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 2026-2027 akademik yılının başlamasıyla kampüsler yeniden hareketlendi. Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Samsun'a gelen 48 bin 129 öğrenci ders başı yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren fakülte ve yüksekokullarda yoğunluk yaşanırken, özellikle üniversite hayatına ilk kez adım atan öğrenciler dersliklerini bulma ve kampüsü tanıma telaşı yaşadı. Yeni öğrenciler kısa sürede arkadaşlıklar kurarken, üst sınıflar da yaz tatilinin ardından arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi.

Ders aralarında öğrencilerin kampüsün ortak kullanım alanlarında vakit geçirmesiyle üniversite yeniden hareketli günlerine döndü. Dersliklerde yeni dönemin ilk dersleri işlenirken, fakülte ve yemekhanelerde de yoğunluk oluştu.

21-25 Eylül tarihleri arasında üniversite bünyesindeki tüm yemekhanelerde öğrenci ve personele yemekler ücretsiz sunuluyor. OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, yemek hizmetlerinin yürütüldüğü yemekhaneleri ziyaret ederek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarından bilgi aldı ve yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıklarını yerinde inceledi.

19 fakülte, 3 enstitü, 14 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 konservatuvar bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde toplam 48 bin 129 öğrenci eğitim görüyor. Üniversitede 2 bin 285 öğretim elemanı ve 4 bin 251 idari personel görev yaparken, öğrencilerin 4 bin 16'sını uluslararası öğrenciler oluşturuyor.